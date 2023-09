Manaus realiza primeira edição do ‘Pedala Psico Day’

Com o intuito de incentivar e promover a prática esportiva, os colaboradores do Psico+Social, realizaram a 1ª edição do ‘Pedala Psico Day’, na manhã deste sábado (23/09). A ação reuniu cerca de 130 pessoas na orla da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

A atividade é uma iniciativa dos colaboradores responsáveis pelas oficinas e treinamentos do programa. De acordo com a gerente do projeto, Andreza Lobo, a atividade foi destinada aos beneficiários do Auxílio Estadual e seus familiares, mas quem passou pelo local também teve a oportunidade de participar.

Foram disponibilizados 25 triciclos e 100 bicicletas, através da parceria com uma empresa da iniciativa privada, para as pessoas que participaram do evento.