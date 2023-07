Manaus realiza mutirão de saúde íntima com inserção de DIU

Manaus/AM - Foi promovido neste sábado (29), o sétimo mutirão para inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) em usuárias assistidas pelo programa de planejamento familiar da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na maternidade Doutor Moura Tapajóz (MMT), localizada no bairro Compensa, zona Oeste. Durante a ação foram atendidas 60 mulheres, dentre as quais, moradores da comunidade indígena Parque das Tribos, no Tarumã-Açu, na zona Oeste.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, acompanharam os atendimentos. A gestora destacou que o DIU é um método contraceptivo seguro e bastante procurado na rede municipal de saúde, daí o esforço da prefeitura em realizar a ação de saúde no sábado, como forma de ampliar o acesso das usuárias assistidas pelo programa de Planejamento Familiar (Plafam) da MMT, ao dispositivo.

O gerente de enfermagem da MMT, Everton de Freitas Gomes, reforçou a importância da ampliação do acesso às moradoras do Parque das Tribos, que concentra hoje mais de 850 famílias, e explicou que o DIU é um método anticoncepcional seguro, com durabilidade de até 10 anos.

Além do procedimento de inserção do DIU, houve oferta de exame Beta HCG (teste para gravidez), entrevistas para a realização do procedimento, distribuição de preservativos e palestras sobre a importância do planejamento familiar.

