Manaus realiza missa e procissão pelo dia de Nossa Senhora de Fátima

A santa é padroeira do município do Careiro, onde também há diversos eventos.

O dia de Nossa Senhora de Fátima é festejado no dia 13 de maio, e conta com uma programação especial neste sábado, no Santuário de Fátima em Manaus, localizado no bairro Praça 14, Zona Centro-Sul de Manaus.

