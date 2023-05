Amazonas lança campanha de multivacinação contra doenças imunopreveníveis

Manaus/AM - Foi lançada neste sábado (13), a campanha de multivacinação contra diversas doenças imunopreveníveis no estado. O lançamento aconteceu no Centro de Educação em Tempo Integral (E.E.T.I) Professor Garcitylzo do Lago e Silva, localizado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A campanha ocorre no segundo semestre deste ano em 24 estados e no Distrito Federal, porém o Amazonas e Acre serão os dois estados que vão antecipar a imunização contra a poliomielite a partir deste mês. O adiantamento da vacinação nas duas localidades ocorre em razão da confirmação de um caso de poliomielite no Peru, que faz fronteira com os dois estados.

Para o secretário de Saúde do Estado, Anoar Samad, a atenção é redobrada para a imunização contra a doença. Dos 62 municípios do Amazonas, 35 encontram-se em risco muito alto, 9 em risco alto, 13 em risco médio e 5 em risco baixo de apresentarem eventos ou surtos da poliomielite.

“É uma campanha de multivacinação, com foco na poliomielite. No entanto, também vamos conferir a carteira vacinal e aproveitar o momento para completar as vacinas que estão atrasadas no calendário”, disse.

As ações de multivacinação incluirão crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para ampliar a cobertura vacinal desse público no estado. Também serão ofertadas nesta estratégia todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e as vacinas de campanha, como a influenza e a Covid-19, para o público-geral.

Dia D da Multivacinação

Também faz parte da programação da campanha, a realização do “Dia D da Multivacinação”, no dia 20 de maio em todo o estado. Nesta data, haverá uma mobilização em massa para vacinar o maior número possível de pessoas em um curto período de tempo.

