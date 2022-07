Manaus ofertará vacina contra Covid-19 em 12 pontos neste sábado; confira

Manaus/AM - Dando continuidade às ações de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus terá 12 pontos de vacinação abertos, neste sábado (30), em todas as zonas geográficas da capital. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta a vacina para todas as pessoas a partir de 3 anos de idade.

Neste sábado, 11 unidades de saúde vão ofertar o imunizante das 8h às 12h. O ponto estratégico montado na praça de alimentação do Studio 5, na avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial, atenderá os usuários das 9h às 16h.

A lista completa com os endereços dos pontos de vacinação pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou no link bit.ly/localvacinacovid19. As informações também são disponibilizadas nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Intervalos

O titular da Semsa explica que as crianças de 3 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e os que têm 18 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal contra a Covid-19 devem buscar imediatamente os pontos de vacina para tomar a 1ª dose. Ele também destaca que o recebimento da 2ª dose é essencial para completar o ciclo vacinal inicial, com intervalo de 21 dias para Pfizer, 28 dias para Coronavac e AstraZeneca, e 2 meses para a Janssen.

Já a 3ª dose está liberada para o público com 12 anos de idade ou mais. Adultos imunossuprimidos podem recebê-la com intervalo de pelo menos 28 dias após a 2ª dose; adolescentes imunossuprimidos devem respeitar o intervalo de pelo menos dois meses; idosos a partir de 60 anos, três meses; e o público em geral a partir de 12 anos, quatro meses.

A 4ª dose pode ser recebida por todas as pessoas com 18 anos ou mais, desde que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos quatro meses. Em caso de dúvida, os usuários podem consultar a sua dose pendente na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Pontos de vacinação

9h às 16h

Studio 5 (praça de alimentação) – Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial

8h às 12h

Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786, Santa Etelvina

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, Morro da Liberdade

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa I