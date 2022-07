Internet é instalada em unidades de saúde da zona rural de Manaus

Manaus/AM - Unidades de saúde da zona rural de Manaus começaram a receber provedores de internet neste mês de julho, em uma ação inédita promovida pela Prefeitura, com intuito de otimizar os processos de trabalho na região.

A medida coloca em prática uma das ações previstas no Plano Municipal de Saúde (PMS), do quadriênio 2022-2025, e integra o conjunto de estratégias para aprimorar as ações de monitoramento e assistência em saúde básica.

A primeira Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) a receber o link de internet foi a Ada Viana, localizada na comunidade Nova Canaã, no quilômetro 41, BR-174. A instalação também foi iniciada na USFR Nossa Senhora Auxiliadora, nas margens do rio Negro, e outras cinco unidades rurais (terrestres e ribeirinhas) devem receber o provedor nos próximos meses.

As unidades da zona rural possuíam o método de trabalho limitado ao papel e aos sistemas off-line, como o e-SUS-CDS, alternativa do Ministério da Saúde do PEC para unidades que não possuem conexão com a internet. Nesse caso, todas as informações sobre atendimento ao usuário ou ações programáticas demoravam um período maior para chegarem ao governo federal.

Com a internet, os profissionais da zona rural também poderão operacionalizar diretamente as vacinas, inclusive para a Covid-19. Além disso, eles terão acesso a outros sistemas de informação de processos de trabalho, seja de vigilância em saúde ou atenção básica, seja municipal, estadual ou nacional.

O Sistema de Regulação (Sisreg) também será levado para dentro das unidades rurais. De acordo com a gerente, os usuários dessas regiões que forem inseridos no Sisreg terão um intervalo de tempo maior entre a marcação e a data do exame, para possibilitar o deslocamento até a unidade de referência na data prevista.