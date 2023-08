Manaus oferta profilaxia pós-exposição ao HIV em quatro unidades de saúde

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM- Ampliando a oferta de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) na rede básica de saúde, a Prefeitura de Manaus começou a disponibilizar o serviço, no início de agosto, também na clínica da família Desembargador Fábio do Couto Valle, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Desde o dia 3/7, a PEP já estava sendo oferecida em outras três unidades de saúde da rede municipal: Ajuricaba, zona Oeste; Carmen Nicolau, zona Norte; e Dr. Luiz Montenegro, zona Sul.



A técnica responsável pelas ações de Controle do HIV/Aids da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, explicou que a PEP é uma medida de prevenção de urgência e consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV.



“A PEP deve ser iniciada com os medicamentos antirretrovirais em no máximo 72 horas após a exposição ao risco. Nas quatro unidades de saúde da rede municipal com oferta da PEP, o serviço é direcionado para pessoas que não fizeram uso do preservativo na relação sexual ou em situações em que houve o rompimento do preservativo”, explicou Rita de Cássia.



A enfermeira lembra ainda que no caso de demanda por PEP Ocupacional, quando ocorre acidente envolvendo instrumentos perfurocorantes ou contato direto com material biológico de risco envolvendo profissionais de saúde, ou por PEP em caso de violência sexual, já existe um fluxo de atendimento em outros serviços de saúde.



Atendimento



O tratamento da PEP é feito com dois medicamentos que devem ser tomados diariamente por um período de 28 dias. Após esse período, a unidade de saúde continua o acompanhamento por mais seis meses, quando será possível concluir se houve ou não a infecção.



“A tomada da medicação vai impedir que o vírus HIV alcance o sistema imunológico, evitando a sua disseminação no organismo. Quando o tratamento é feito de forma correta, a proteção contra a infecção tem uma efetividade de mais de 95%”, destacou Rita de Cássia.



De acordo com o protocolo clínico do Ministério da Saúde para a PrEP, o serviço tem como público-alvo pessoas a partir de 15 anos de idade que apresentem contextos de risco aumentado para infecção pelo HIV, como é o caso de pessoas que frequentemente não usam preservativos em suas relações sexuais, apresentam históricos de episódios de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ou em contextos de relações sexuais em troca de dinheiro, moradia etc.



Endereço de Unidades de Saúde com oferta de PEP e PrEP



Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza Davila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte;



UBS Dr. Luiz Montenegro - rua Pico das Águas, nº 527, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul;



UBS Ajuricaba – rua Gusmânia, s/nº, conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste;



Clínica da família Desembargador Fabio do Couto Valle, avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, s/nº, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.