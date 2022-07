Manaus oferta hoje testes rápidos de hepatites B e C; saiba mais

“O teste rápido é disponibilizado em 193 unidades de saúde da rede municipal. O principal diferencial é que o exame permite obter o resultado em 30 minutos, sem necessidade de encaminhamento médico, a partir de análise da gota de sangue retirada da ponta do dedo do paciente. Como as hepatites virais não apresentam sintomas e o paciente pode passar décadas com a doença sem ter um diagnóstico, é essencial a realização do exame, para que seja possível iniciar um tratamento e acompanhar o desenvolvimento da doença, que provoca danos graves ao fígado, podendo causar cirrose ou câncer”, explica Rita de Cássia.

A chefe do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids) e Hepatites Virais, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Rita de Cássia Castro de Jesus, explica que a oferta do teste rápido é uma estratégia para fortalecer a detecção precoce de casos de hepatites.

