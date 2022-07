Manaus oferece curso de aperfeiçoamento para mototaxistas

Manaus/AM - Orientações sobre segurança na pilotagem, primeiros socorros e renovação de cadastro foram alguns dos assuntos abordados nesta quarta-feira (6), no curso de aperfeiçoamento para mototaxistas, oferecido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que contou ainda com apoio da Moto Honda da Amazônia.

Com atividades presenciais – mas ainda com público limitado por questões sanitárias de combate à Covid-19 – o curso foi realizado no Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, e dividido em duas partes: pela manhã houve palestras e conhecimentos teóricos e no período da tarde foram realizadas técnicas de pilotagem, ocasião em que os participantes tiveram a oportunidade de praticar as informações repassadas.

As palestras ministradas foram sobre a importância da utilização correta do capacete, os riscos de trafegar sobre o passeio ou de realizar manobras proibidas pela lei, ressaltando sempre que a possibilidade de evitar acidentes precisa ser o principal objetivo de quem cumpre as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O curso ainda conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ministra uma palestra sobre primeiros socorros aos profissionais de mototáxis.

Ao se formarem no curso, os participantes cumprem exigência da lei municipal n° 2.722/2020, que torna obrigatória a capacitação como um dos requisitos determinados pela prefeitura para autorizar o transporte remunerado de passageiros com mototaxistas.

A Divisão de Educação do IMMU atende solicitações nas comunidades para ministrar palestras e oferecer serviços de educação de trânsito. Contatos podem ser feitos pelo telefone: 98855-1488 ou ainda pelo e-mail: [email protected]