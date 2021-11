Manaus mantém reforço de ônibus para o segundo dia de prova do Enem

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mantém, no próximo domingo (28), as operações de mobilidade urbana, para organizar o fluxo do trânsito e colaborar para que os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cheguem com facilidade aos locais da prova.

Os candidatos que se deslocam usando o transporte público terão reforço de mais 80 ônibus, que irão atender os locais onde serão aplicadas as provas.

Quem for realizar a prova na Universidade Nilton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, terá a linha 350 como opção de ônibus, além do reforço da linha 026, que realizará o itinerário Terminal Integração 3 (T3), passando pelo bairro Cidade Nova, até a faculdade, e vice-versa.

A linha 049, que atende o bairro Amazonino Mendes (Mutirão), terá o acréscimo de mais três ônibus, para levar os usuários que precisarão se deslocar aos locais de exames.

Para atender a demanda de passageiros, que se deslocam para o Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), a linha 611 terá o reforço da linha 614, que realizará o itinerário Japiim/T2 e Centro, e vice-versa.

As linhas 069, 073, 092, 460 e 442, que atendem as zonas Norte e Leste, terão o reforço da frota utilizada em dias úteis. A medida é para que os estudantes se programem e tenham opções de deslocamentos.

Além do aumento de veículos nas linhas, o IMMU vai reforçar a presença de fiscais de transportes nos Terminais de Integração.

Agentes de trânsito estarão nas principais escolas, para orientar a travessia de pedestres, além de monitorar com viaturas e motocicletas, corredores viários da cidade, para garantir segurança nas vias. Locais de provas mais movimentados e pontos estratégicos da cidade, serão monitorados por 60 agentes do IMMU, para evitar e impedir casos de obstruções, como também, nos principais corredores viários da cidade, para garantir fluidez e segurança.

Para atender os estudantes nos dias de provas, foi montado um cronograma de operação nas linhas de ônibus, que vão rodar com reforço, para atender os usuários que se deslocarem para os locais de avaliação.