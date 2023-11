Manaus Mais Cidadã registra mais de 16 mil atendimentos neste sábado

Durante toda a manhã, serviços essenciais como a inclusão e atualização do Cadastro Único, vacinação antirrábica para cães e gatos, serviços de saúde, distribuição de medicamentos com receitas, agendamento para castração, cadastro para vagas de emprego e muitos outros foram ofertados aos comunitários presentes, além de serviços de embelezamento, distribuição de plantas e espaços dedicados ao público infantil.

Em parceria com secretarias municipais, estaduais e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), a ação contou com mais de cem serviços públicos gratuitos oferecidos à população, totalizando 16.345 atendimentos concentrados nas instalações da escola municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga.

Manaus/AM - Mutirão do “Manaus Mais Cidadã” registrou mais de 16 mil atendimentos, neste sábado (25), no bairro Monte Sinai, na zona Norte da capital amazonense.

