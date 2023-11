Forte chuva provoca queda de árvore de 12 metros na Ponta Negra em Manaus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem um alerta em vigor de “perigo potencial” para chuvas intensas iniciando neste sábado, às 9h54, e finalizando no domingo (26), às 12h, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os trabalhos para remoção contam com apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) e seguem durante esta noite. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) tem uma base no local e já estava realizando a poda para retirada da árvore que caiu pela raiz. A espécie tinha em torno de 12 metros de altura.

Manaus/AM - A forte chuva que atingiu Manaus, na tarde deste sábado (25), provocou a queda de uma árvore no complexo turístico Ponta Negra, em frente à sede administrativa do parque, na zona Oeste da cidade. A queda não causou vítimas, mas danificou dois bancos, um mastro da bandeira e um poste de iluminação pública.

