Manaus inicia segunda turma do curso ‘Formação de C-Levels’

Comprometida com a qualidade dos trabalhadores e empreendedores no mercado de trabalho, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), deu início, neste sábado, 22, às aulas da segunda turma do curso “Formação de C-Levels”, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico.

O curso faz parte do edital “Mais Inovação” e tem por objetivo capacitar lideranças de startups, empreendedores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio nas áreas de tecnologia e inovação.

Executado pelo instituto Creathus e Innovation Studio, o curso educacional surgiu de um termo utilizado no mundo corporativo para designar os executivos de alto escalão de uma organização. Esses executivos são responsáveis por tomar decisões estratégicas e liderar a empresa em nível executivo.

O termo "C-Levels" traz a abreviatura da palavra inglesa chief, que, em português, significa “chefe”, seguida de levels (níveis, na tradução). Ou seja, são os profissionais que ocupam os cargos mais altos em uma companhia, considerados os executivos mais influentes dentro dela.

A metodologia é segmentada em três módulos: o primeiro trata sobre o empreendedorismo na nova economia; o segundo é voltado ao marketing; e o terceiro é intitulado “A Gestão e a Liderança para a Tecnologia”.