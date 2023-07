Amazonas Energia deixa moradores sem internet em Manaus após troca de poste: 'fios esticados'

De acordo com o morador Warnoldo Freitas, uma equipe da concessionária trabalhou das 9h30 às 16h30 trocando a fiação e um poste na avenida, mas ao religar o fornecimento de energia elétrica, deixou os fios esticados a pouco mais de 1,70 metro de altura, com equipamentos pendurados no poste. O resultado foi a falta total de internet aos moradores durante o final de semana.

