Manaus inicia procedimentos para processo seletivo do ‘Programa Bolsa Universidade/23’

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza, no período de 25 a 28 de setembro, de segunda a quinta-feira da próxima semana, o processo de adesão e/ou credenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES) para a oferta de cursos no Programa Bolsa Universidade (PBU). O Edital de Chamamento nº 04/23 da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), foi publicado na edição nº 5671 do Diário Oficial do Município de segunda-feira (18).

No prazo estabelecido no edital, os representantes das instituições deverão comparecer à sede da Espi, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, para assinar o termo de adesão ao programa. O PBU, executado pela prefeitura, visa a concessão de bolsas de ensino superior a estudantes que comprovem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo e demais requisitos previstos no artigo 4º da Lei n.º 1.931, de 19 de novembro de 2014.



“O chamamento das instituições é a primeira etapa do cronograma do Bolsa Universidade. Seguindo a orientação do prefeito David Almeida, a Espi está trabalhando para que tenhamos um número significativo de vagas, nos mais variados cursos, em todos os turnos disponíveis, de modo a assegurar que o acesso ao ensino superior às pessoas que não têm condições de arcar com os custos totais de uma graduação, seja oportunizado”, destaca o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.



A previsão é que em outubro a prefeitura abra as inscrições para os candidatos ao processo seletivo 2023/1. Por meio do PBU, as instituições de ensino privadas disponibilizam bolsas de estudos integrais e parciais, tendo como percentual o benefício de 100%, 75% ou 50% do valor das mensalidades, nas modalidades “com isenção de tributos” ou “sem isenção de tributos”.



“Estamos fazendo o chamamento para o credenciamento para que todas as instituições de ensino superior privadas tenham a oportunidade de participar daquele que, estamos trabalhando, para que seja o maior Bolsa Universidade nesses 1.000 dias de gestão, coroando as ações socioeducacionais do prefeito David Almeida, permitindo que mais pessoas de baixa renda de nossa cidade tenham acesso a uma formação superior de qualidade”, finaliza o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.