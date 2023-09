Campanha de vacinação antirrábica em Manaus começa nesta quarta-feira

As equipes de vacinação, formadas por um vacinador e um registrador, que estarão devidamente trajados com o uniforme da campanha municipal, atuarão no horário das 8h às 12h nos bairros da capital. Pontos fixos de vacinação também serão instalados em pontos estratégicos da cidade.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará, nesta quarta-feira (20), às 9h, na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Compensa, Zona Oeste, a abertura da campanha de vacinação antirrábica 2023.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.