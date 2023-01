Manaus ganha sessão de cinema adaptada para crianças com autismo

Manaus/AM - Neste sábado (28), às 14h, acontece mais uma sessão de cinema adaptada para crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Rede Cine Araújo, dentro do Shopping Via Norte, exibirá o filme “Gato de Botas: O Último Pedido”.

Para o conforto dos espectadores, a sessão terá as luzes acesas e as portas abertas, os volumes sincronizados entre 3.0 e 3.5 decibéis (dB), e temperatura ajustada em 22º C. Além disso, trailers e propagandas não serão exibidos.