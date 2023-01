Casal morre após ser arremessado de motocicleta em acidente grave em Manaus

Manaus/AM - Um casal morreu após ser arremessado durante uma colisão frontal com um carro, neste sábado (28), na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

Duas pessoas morrem em acidente no Tarumã em Manaus pic.twitter.com/jLf5Bh2zI6 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 28, 2023

De acordo com informações preliminares, a motocicleta e o carro estavam trafegando na avenida em sentidos opostos, quando em determinado trecho houve uma colisão frontal. Com o impacto, as vítimas na motocicleta foram arremessadas.

O condutor da moto e a passageira não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do carro Fiat Palio foi encaminhado para o 19º DIP.