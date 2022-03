Manaus FC sofre derrota para o São Paulo e está fora da Copa do Brasil

Manaus/AM - Manaus FC está fora da Copa do Brasil ao sofrer derrota de 2 a 0 para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (16), no estádio do Morumbi.

O Tricolor Paulista abriu o placar aos 34 minutos com o lance do atacante Eder, dentro da grande área. O Manaus ainda tentou reagir, mas aos 42 minutos do 1º tempo, Reinaldo cabeceou para Diego Costa que fez a rede balançar e garantiu o segundo gol para o São Paulo. No 2º tempo, o time paulista marcou o 3º gol, aos 11 minutos, mas foi anulado.

Com a derrota, o Manaus FC se despediu em partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil. O time amazonense já tem jogo marcado para este domingo (20), na Arena da Amazônia, e vai enfrentar o Manauara, no jogo de volta das quartas de finais do Barezão.