Alunos da rede pública de Manaus terão aulas de legislação de graça para obter CNH

Manaus/AM - Alunos do Ensino Médio da rede pública de Manaus terão aulas de legislação de graça para obter a CNH. A ação faz parte de um projeto piloto do programa Detran Cidadão e da Escola Pública de Trânsito do Amazonas.



O projeto vai atender inicialmente cinco escolas, sendo os Cetis Gilberto Mestrinho, João dos Santos Braga e Áurea Braga, além da Escola Estadual Alice Salerno e do Instituto de Educação do Amazonas (IEA). Aproximadamente 900 alunos dessas escolas podem participar do projeto. A partir desse piloto, a ação será expandida para outras escolas da capital e também do interior do estado.



O projeto inicia pelo Ceti Gilberto Mestrinho, no bairro Educandos, zona sul, no dia 21 de março. No dia 22, será a vez do Ceti João dos Santos Braga, na Cidade Nova, zona Norte. No dia 23 a iniciativa acontece no IEA, no Centro, e, no dia 24, o Ceti Áurea Pinheiro Braga, na Compensa, zona oeste de Manaus. Em abril, o projeto chega à Escola Alice Salerno, no bairro Parque 10, na zona centro-sul.



Os alunos que se interessarem em ingressar no projeto terão aulas de legislação de trânsito com uma carga horária maior que nas autoescolas, ministradas ao longo dos três anos do Ensino Médio. Ao final, se esse aluno já possuir 18 anos e tiver concluído o projeto “CNH na Escola”, já poderá procurar o Detran-AM para realizar a prova teórica. Se aprovado, está apto a se matricular em uma autoescola para realizar a parte prática de direção do curso de formação de condutor.