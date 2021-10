Manaus FC e Ypiranga empatam pela série C na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Manaus FC e o Ypiranga terminaram no 1x1 neste sábado (17), diante de 14 mil torcedores na Arena da Amazônia, em Manaus.

O jogo é válido pela da 3ª rodada do quadrangular final, pela série C do Brasileirão. Quirino marcou para os visitantes e Gabriel Davis empatou para os donos da casa.

Com o empate, o Manaus chega aos cinco pontos e mantém a liderança do grupo D da Série C, porém ainda pode ser ultrapassado por Novorizontino ou Tombense, que se enfrentam nesta segunda. Já o Ypiranga conquistou o seu primeiro ponto na segunda fase e segue na quarta posição da chave.