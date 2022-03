Manaus faz audiência para tratar sobre impactos da extração de argila

Manaus/AM - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou audiência pública, neste sábado (26), no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus, para apresentar à comunidade os Estudos de Impactos Ambientais e o Relatório de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) referente a atividade de extração de argila para fabricação de cimento pela empresa Polimix Ltda.



Os estudos realizados tem a finalidade de identificar possíveis danos ao meio ambiente e apresentar medidas para mitigar, sanar ou solucionar esses danos.



“O EIA/RIMA é elaborado por uma equipe multidisciplinar contratada pela empresa responsável pelo empreendimento. Feito isso, o estudo é apresentado ao Ipaam, órgão estadual que licencia esse tipo de empreendimento, lá uma outra equipe multidisciplinar analisa o documento. Só assim, a atividade será aprovada, reprovada ou aprovada com restrições”, afirma a analista ambiental do Ipaam, que presidiu a mesa julgadora do processo de licenciamento, Maria do Carmo Santos.



Uma das etapas desse processo é a apresentação desse estudo para a comunidade que reside no entorno da área que está sendo explorada, por meio de audiência pública. Após a apresentação dos estudos, a comunidade pôde tirar dúvidas sobre os possíveis impactos do empreendimento na região.



O Ipaam auxiliou a comunidade com as questões e ouviu as críticas dos comunitários relacionadas ao licenciamento da atividade, ao final da audiência o Instituto colocou-se à disposição da comunidade, caso seja necessário uma nova audiência.