Corpo de Bombeiros lança projeto Bombeiro Mirim no Amazonas

Manaus/AM- O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, neste sábado (26), solenidade de lançamento do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom). O evento aconteceu no Quartel do Comando Geral, em Petrópolis, e teve a presença de 200 crianças e adolescentes, matriculadas no programa, e também de autoridades civis e militares.

O programa, que irá acontecer nos batalhões da corporação em Manaus e em todos os pelotões e companhias do interior, tem como objetivo contribuir na formação de crianças e adolescentes, utilizando como referência valores de cidadania e civismo, e tem base na doutrina militar. Os ensinamentos do programa estão ancorados na hierarquia, disciplina e cidadania, sendo um pilar auxiliar no desenvolvimento da criança e do adolescente, que serão agentes transformadores de sua própria história.

Na capital, o Proebom irá atender cerca de 150 crianças e adolescentes, distribuídas entre o Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) e 1º Batalhão de Incêndio (1º BI). Já no interior, o programa atenderá 500 crianças, distribuídas nos dez municípios onde o CBMAM possui companhia ou pelotão, que são: Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, Tabatinga, Tefé, Humaitá, Novo Airão e Presidente Figueiredo. Cada unidade militar irá formar uma turma com 50 (cinquenta) crianças e adolescentes.