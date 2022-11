Manaus e Nacional disputam final da Superliga C de voleibol nesta quarta-feira

O público em geral pode prestigiar a decisão de maneira gratuita, seja comparecendo ao ginásio Renné Monteiro ou assistindo a transmissão ao vivo no canal Vôlei Brasil, da CBV, no YouTube.

Ambas as equipes chegam com 100% de aproveitamento, tendo vencido todos os quatro jogos que disputaram até então, além de terem liderado seus respectivos grupos.

Manaus/AM - Manaus Vôlei e Nacional/Brasileiro se enfrentam nesta quarta-feira (9), na grande final da Superliga Nacional C de voleibol masculino que acontece no ginásio Renné Monteiro, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.