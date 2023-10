Manaus divulga lista de selecionados em cursos de qualificação profissional

Manaus/AM- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), divulga nesta terça-feira, 3/10, a lista completa de selecionados em cursos de qualificação profissional, dos projetos “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar” e “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”. Foram ofertadas 105 vagas para os cursos de Excel avançado, Tecnologia da Construção a Seco, Manutenção Abrigada, Fechamento e Polarização de Motor e Dimensionamento de Carga Térmica para Refrigeração.

