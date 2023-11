Manaus assina convênio de R$ 78 milhões para investimentos em infraestrutura

Através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, serão destinados também R$ 26 milhões para a recuperação viária de ramais na zona rural de Manaus, e R$ 500 mil para a construção de cobertura de quadra poliesportiva na comunidade São Francisco do Caramuri.

“Manaus está sendo contemplada com a assinatura desses convênios. Em nome da população de Manaus, eu quero agradecer o senador, e quero dizer da importância e do compromisso da cidade de Manaus, da Prefeitura de Manaus, para que o senhor possa continuar trabalhando, continuar nos representando e, acima de tudo, melhorando a qualidade de vida do povo do Amazonas. Esses recursos servirão para melhorar a qualidade de vida da população da zona urbana de Manaus e também da zona rural”, disse Almeida durante a ação realizada na Caixa Econômica Federal de Manaus, no centro da cidade.

As emendas foram disponibilizadas para 21 municípios do Amazonas, mas, a maioria, é para a capital, para obras de infraestrutura. Para o prefeito, a iniciativa é de suma importância para que a gestão municipal possa dar sequência nos projetos de modernização da cidade.

Os convênios são fruto de Emenda Parlamentar do senador Eduardo Braga, em colaboração com ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e o das Cidades (MCidades).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.