Manaus abre 60 vagas para artesãos no programa ‘Salto: Aceleradora de MEI’

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), disponibilizará nesta sexta-feira, 8, 60 vagas gratuitas para uma turma do programa “Salto: Aceleradora de MEI”, voltado aos artesãos cadastrados no departamento de Economia Solidária e Criativa da pasta. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20/10, no link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br/.

A nova turma vai iniciar as atividades no dia 26 e seguirá até o dia 25, com encontros às terças e quintas, das 14h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus.

Desta vez o programa também irá contemplar artesãos e empreendedores ainda não formalizados, ou seja, que não são microempreendedores individuais (MEI).

Ao final do projeto será realizado um evento de certificação e apresentação dos representantes das turmas. Esse momento é conhecido como Demoday e conta com a entrega dos certificados aos participantes, bem como premiação simbólica aos participantes destaques das turmas.

Conheça o programa

Operado pela Impact Hub Manaus, organização que trabalha para o fomento de empreendedorismo e inovação social, o programa “Salto: Aceleradora de MEI”, busca o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, com objetivo de proporcionar aumento de clientes, incremento de sua renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia na região.