Deputada é vítima de golpe do WhatsApp e faz alerta em Manaus

"Estão usando este número, com meu nome e a minha foto no perfil do WhatsApp, para aplicar golpes. Se você receber alguma mensagem desse contato, não responda e não mantenha nenhum diálogo", alertou a deputada por meio de suas redes sociais.

De acordo com a parlamentar, pessoas conhecidas começaram a procurá-la para informar que tinha alguém se passando por ela no aplicativo de mensagens e estava pedindo dinheiro.

