Mais três aprovados em concurso do TJAM são nomeados; confira

Todos os atos são publicados no Caderno Administrativo do DJE e os candidatos podem fazer consulta nominal na pesquisa avançada, pelo endereço https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje.

Os atos de nomeação (de número 797 a 799) foram disponibilizados na edição desta segunda-feira (22) do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), nas páginas 3 a 4 do Caderno Administrativo.

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) nomeou mais três candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio.

