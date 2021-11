Futebol Feminino: Chile, Índia e Venezuela realizam treinos em Manaus

Manaus/AM - As seleções de Chile, Índia e Venezuela aproveitaram a quarta-feira (24) ensolarada em Manaus para realizar os últimos treinos preparatórios para a estreia no Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição começa nesta quinta-feira (25) com rodada dupla na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

A seleção da Venezuela, que estreia diante do Chile, treinou na manhã desta quarta no estádio Carlos Zamith, zona leste da capital. As chilenas, por sua vez, realizaram os trabalhos durante o final da tarde na Arena da Amazônia, palco de todas as partidas da competição.

A Índia, primeira adversária do Brasil no Torneio Internacional, fez a preparação final para a estreia no Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra).

Chile e Venezuela abrem o Torneio Internacional às 18h, desta quinta. Em seguida, é a vez do Brasil e Índia estrearem às 21h, na partida que marca a despedida da volante Formiga com a camisa da Seleção Brasileira.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).