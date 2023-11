Mais de mil famílias ribeirinhas recebem ajuda humanitária no Amazonas

“Nossa missão começou no rio Apuaú e atendeu as comunidades daquela localidade. Em três dias, a ajuda humanitária chegou a moradores de 28 comunidades ribeirinhas distantes de Manaus. Na próxima semana, pretendemos levar mantimentos às comunidades que conseguimos chegar por via terrestre, como as que se encontram no Tarumã-Açu e Puraquequara. Planejamos alcançar 81 comunidades até o final deste mês”, declarou Gladiston.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.