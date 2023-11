Hemoam é avaliado com 99,9% de satisfação pela população

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) foi avaliada com 99,9% de aprovação pelo público de pacientes e doadores de sangue, de acordo com o resultado geral da pesquisa de satisfação divulgada, nesta sexta-feira (17), pela Ouvidoria do hospital.

A avaliação considera 45 itens, dentre eles, atendimento da equipe multidisciplinar, conforto, limpeza, tempo de espera e qualidade do atendimento. O índice geral da satisfação dos usuários ficou em 99,9%, de maio a agosto.

O Hemoam é o órgão do governo estadual responsável pelo abastecimento de sangue da capital e interior, além de ser referência no diagnóstico e tratamento de todas as doenças malignas e benignas do sangue.

A pesquisa

A pesquisa ouviu 972 usuários das áreas de assistência hospitalar e ambulatorial, doação de sangue e laboratório de análises clínicas. Os serviços de laboratório, enfermaria e coleta de sangue interna e externa da instituição foram os mais bem avaliados com 100% da satisfação geral do serviço.

“A pesquisa de satisfação é uma grande conquista e também uma grande ferramenta para nós. Claro que nos orgulha alcançar bons números, mas queremos oferecer, sobretudo, acolhimento e qualidade nos serviços que prestamos para a população”, disse a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

A pesquisa é realizada três vezes ao ano há mais de dez anos. A meta institucional é alcançar pelo menos 90% de satisfação nos serviços prestados. Neste quadrimestre todos os setores avaliados superaram esta meta.

Para as áreas em que são registradas críticas ou reclamações é estabelecido um plano de ação, no qual a resolução do caso deve ser apresentada até o quadrimestre seguinte.