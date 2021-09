Mais de 9 mil doses já foram aplicadas em mutirão de vacinação em Manaus

Os postos de imunização estão distribuídos entre o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, que funciona exclusivamente na modalidade drive-thru nos dois dias; Policlínica João dos Santos Braga; Parque Municipal do Idoso; e as Escolas Estaduais Senador Evandro Carrera, Zilda Arns Neumann, Aristóteles Comte de Alencar, Waldocke Fricke, além das escolas estaduais de Tempo Integral, Maria Rodrigues Tapajós e Francisca Botinelly Cunha e Silva. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) também disponibiliza seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 unidades básicas de saúde, que podem ser conferidos no site Imuniza Manaus no endereço https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/. Endereço das escolas que terão postos de vacinação • Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira - Avenida da Felicidade, s/nº, Conjunto Viver Melhor, zona norte • Ceti Zilda Arns Neumann - Rua Santa Marta, s/nº, Comunidade Jesus Me Deu, Colônia Terra Nova 4, zona norte • Escola Estadual Aristóteles Comte de Alencar - Avenida Presidente Médici, 500, Coroado 3, zona leste • Escola Estadual Waldock Fricke de Lyra - Rua Santa Helena, s/nº, Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona norte • Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós - Rua Goiânia, 701, Redenção, zona centro-oeste

Os nove pontos estarão disponíveis para a população até as 19h desta sexta-feira, e das 9h às 18h, no sábado (18). Dose de reforço

Manaus/AM - Nas primeiras quatro horas do mutirão de vacinação nesta sexta-feira (17), mais de 9 mil pessoas compareceram aos postos de vacinação para receber a dose do imunizante contra a Covid em Manaus.

