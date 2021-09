Líder do comando vermelho no Amazonas é preso no Rio de Janeiro

O amazonense Rafael de Oliveira Pantoja, conhecido como GD, foi preso na quarta-feira (15) na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto ia para a praia do Leblon. Segundo a polícia, ele vinha sendo o elo entre o Comando Vermelho de Manaus e da capital carioca no fornecimento e drogas.

Ele faria parte do grupo de Erick Batista Costa, o dadinho, que era líder da facção no Amazonas e morreu em junho, após trocar tiros com as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Após o crime, a facção ordenou ataques em todas. Cidade de Manaus. Ônibus do transporte coletivo, prédios públicos e agencias bancarias foram atacados pela facção após a morte do líder.

Após a morte de Dadinho, GD assumiu a liderança do comando vermelho para intermediar e organizar a logística do transporte de drogas. O traficante passou a morar na comunidade do Vidigal, na Zona Sul, e começou a articular o envio de maconha do tipo skunk para o Rio de Janeiro. Ele alterou seu apelido para 'Taz' na capital carioca e postava vídeos nas redes sociais armado. As policiais do Rio de janeiro e de Manaus investigaram o paradeiro de GD até o localiza-lo e prende-lo.