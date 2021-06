Mais de 7 mil pessoas foram vacinadas em centro de convivência em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, registrou a marca de 7.385 pessoas vacinadas contra a Covid-19, entre sábado (12) até às 18h deste domingo (13). O Centro de Convivência Padre Pedro Vignola foi um dos 57 pontos de vacinação da cidade que, nesses dois dias, recebeu boa parte da demanda do público-alvo da vacinação, de 40 a 51 anos, residente nos bairros da zona norte da capital. No sábado (12), um total de 3.527 pessoas foram vacinadas, e neste domingo (13), mais 3.858 mil pessoas já haviam recebido a imunização, entre as 8h e 18h.

