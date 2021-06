Garantido e Caprichoso são atrações no viradão da vacinação em Manaus

Manaus/AM - Os bois Garantido e Caprichoso animaram o encerramento do viradão da vacinação contra Covid-19, neste domingo (13), em Manaus.



As atrações foram realizadas no Centro de Convenções Vasco Vasques, com os DJs Rafa Militão, Lucas e Tubarão; no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), com os DJs Nathy Veiga, Alberto Lucas e Kinua; e na Arena da Amazônia, que contou com apresentação de boi-bumbá no encerramento da vacinação, com os artistas César Pinheiro e Prince do Boi.



A DJ Nathy Veiga, que se apresentou no Sambódromo, no sábado (12), viu a programação artística como mais um incentivo para que a população fosse aos postos de vacinação. “Foi algo muito significativo para mim tocar no Sambódromo. Desde janeiro perdi muitas pessoas queridas para a Covid-19 e eu vejo essas atrações artísticas como incentivo, uma forma de chamar a galera para se vacinar. Lembrando ainda que é muito importante que essas pessoas venham tomar as duas doses. Foi tudo muito gratificante e marcante. Viva o SUS!”.



A última apresentação, no fim da tarde deste domingo (13), contou com os artistas César Pinheiro e Prince do Boi, que cantaram toadas dos bois Caprichoso e Garantido, no encerramento do mutirão, na Arena da Amazônia.

O artista Prince do Boi afirmou que participar da ação foi emocionante. “Tivemos uma pequena contribuição, levando música e cultura para o público e profissionais de saúde, para tentar deixar as pessoas mais felizes neste momento, mas o sentimento de poder participar de uma ação para salvar vidas emociona muito. O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão de parabéns”.



A campanha de imunização encerrou com mais de 135 mil pessoas vacinadas, em Manaus. A ação iniciou na manhã de sábado (12) nos 57 postos de vacinação, sendo três montados para funcionar de forma ininterrupta ao longo da madrugada e encerrou neste domingo (13). A estrutura incluiu postos de triagem, atendimento a pedestres e, no caso do estádio da Arena e Sambódromo, o sistema de vacinação em drive-thru.