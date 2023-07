Mais de 40 veículos são autuados por estacionamento irregular em Manaus

A operação do IMMU foi um importante lembrete para os motoristas de que as ciclovias são destinadas exclusivamente para o uso dos ciclistas. A segurança de todos os usuários da via é uma prioridade e o estacionamento irregular não será tolerado.

O vice-presidente de trânsito aproveitou a oportunidade para lembrar os motoristas sobre a importância de respeitar as regras de trânsito. “Os motoristas devem sempre estar cientes de onde podem e não podem estacionar. Ignorar as regras de trânsito não apenas resulta em multas, mas também pode colocar vidas em risco”, enfatizou.

