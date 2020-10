Mais de 260 kg de alimentos são apreendidos em supermercado de Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização do Procon Amazonas, resultou na apreensão de 265,844 quilos de alimentos em condições inadequadas para consumo. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (21), em um supermercado, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O estabelecimento não teve o nome divulgado pelo órgão.

No local, a equipe do órgão encontrou diversos itens com embalagens violadas ou datas de validade expiradas. Foram apreendidos 246 quilos de frango, além de carne vermelha, laticínios, produtos em conserva e bebidas alcoólicas. A mercadoria foi descartada e o estabelecimento assinou um auto de constatação.

“A quantidade de alimentos inadequados para consumo tem aumentado. Na terça-feira, apreendemos mais de 60 quilos de frango em outro estabelecimento e hoje nossa equipe recolheu aproximadamente 250 quilos. A comercialização desses produtos nos preocupa ainda mais nessa monta. É preciso que os fornecedores se conscientizem de que devem respeitar as relações de consumo, os consumidores e consumidoras”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Contatos - Os atendimentos presenciais, na sede do Procon-AM, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até às 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]