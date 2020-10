Curso de veterinária oferecido no Ifam está entre melhores do Enade

Manaus/AM – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep0 divulgou nesta terça-feira, DIA 20, os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) realizado em 2019. No Instituto Federal do Amazonas (Ifam), o curso de bacharelado em Medicina Veterinária, ofertado no Campus Manaus Zona Leste (CMZL), recebeu nota 4.

As notas do Exame variam em uma escala de 1 a 5, sendo os conceitos 4 e 5 os melhores desempenhos. O conceito Enade é divulgado anualmente pelo Inep e obtido por meio do resultado de provas aplicadas aos alunos das instituições de ensino superior (IES) de todo o Brasil, de acordo com os cursos ofertados.

Segundo o diretor-geral do CMZL, professor Jaime Cavalcante, o resultado reflete o empenho e dedicação de cada estudante e o esforço do corpos docente e administrativo. “Os profissionais do Campus Manaus Zona Leste conseguiram mostrar aos alunos a importância da prova. Como consequência da ação dos servidores e do comprometimento do corpo discente com a formação acadêmica, temos o resultado obtido na edição do exame do ano passado”, afirmou o diretor.

Para o reitor do Ifam, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, o resultado do Enade demonstra a qualidade do ensino que os estudantes receberam, fruto das ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas de maneira integrada. “ O curso de Medicina Veterinária oferece aos alunos experiências não somente em sala de aula, mas também em atividades de visitas técnicas, mobilidade acadêmica e outras aprendizagens práticas”, disse o gestor.

Medicina Veterinária

O curso de Medicina Veterinária tem por objetivo formar profissionais para atuação nos campos da saúde animal e clínica veterinária; saneamento ambiental e medicina veterinária preventiva; saúde pública, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e reprodução animal, ecologia e proteção ao meio ambiente.

Com duração de cinco anos, o curso é oferecido no turno diurno e possui possui professores com formação e experiência no campos da Medicina Veterinária, no contexto da Amazônia.