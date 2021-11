Mais de 2,5 mil doses de vacinas são aplicadas em 2 dias em shopping de Manaus

Manaus/AM - Nos dois primeiros dias de funcionamento do ponto de vacinação do shopping Manaus Via Norte, localizado no Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus, foram aplicadas mais de 2,5 mil doses de vacinas de primeira dose, segunda dose ou a dose de reforço.

No sábado (13), foram vacinadas 1.319 pessoas e no domingo (14), 1.305. O centro de compras é o mais novo dos aproximadamente 50 locais de vacinação da campanha municipal de imunização contra a Covid-19 colocados à disposição do público pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Nesta segunda-feira (15), o vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br/view/), plataforma de registro oficial de informações sobre a vacinação contra a Covid em Manaus, indicava um total de 2.983.989 doses aplicadas, desde que a prefeitura abriu a campanha, em 19 de janeiro deste ano. “Estamos felizes com o resultado, mas ainda temos desafios a vencer, como os atrasos para a segunda dose e as 177 mil pessoas que ainda não foram tomar a primeira dose”, observou a secretária. Segundo ela, será difícil alcançar 100% de adesão da população por questões religiosas ou ideológicas, mas o objetivo da Prefeitura de Manaus é chegar, o máximo possível, além da meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde.

Até a próxima quarta-feira (17), a vacina será oferecida em 51 locais de atendimento e na quinta e na sexta-feira, em 57, incluindo pontos estratégicos como sambódromo, Studio 5 e Sesi, unidades da rede básica de saúde, shoppings e em locais alternativos como a Manaus Moderna, no centro de Manaus. Para consultar a lista completa dos locais, com endereços e horários de funcionamento, o usuário pode acessar o link http://bit.ly/localvacinacovid19 ou as redes sociais da Semsa (@semsamanaus no instagram e Semsa Manaus no facebook). Em todos os locais de vacinação, serão oferecidos os três tipos de dose (D1, D2 e D3).

A secretária também orienta que as pessoas já vacinadas com a primeira dose verifiquem no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), no item “Consultar minhas doses”, se já estão no prazo para receber a segunda dose, que é de 21 dias para a Pfizer, de 28 para a CoronaVac e de 56 para a AstraZeneca. Esses intervalos foram reduzidos recentemente por orientação do Programa Nacional de Imunizações e é possível que a carteira de vacinação indique uma data diferente, baseada nos intervalos anteriores.

Já os que vão receber a dose de reforço devem ficar atentos à data em completaram o esquema vacinal, ou seja, o dia em que tomaram a segunda dose de um dos três imunizantes, que exigem duas doses (Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca) ou a dose única da fabricante Janssen. Para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da saúde, o intervalo é de cinco meses, e para os imunossuprimidos, de 28 dias.