Mais de 210 mil pessoas ainda não se vacinaram contra Covid-19 em Manaus

Com mais de 2,6 milhões de doses aplicadas, entre primeira, segunda, de reforço e única, os registros indicam que mais de 61% da população considerada apta a receber essa imunização está com o esquema vacinal completo. Com a primeira dose, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha, já alcançou quase 90% do público vacinável.

