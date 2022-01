Mais de 200 crianças são vacinadas contra covid em Manaus no 1º dia de atendimento

Manaus/AM- No primeiro dia de vacinação do público infantil, 232 crianças com comorbidades ou deficiência permanente (PcD), que são o primeiro grupo prioritário no momento, receberam a primeira dose do imunizante produzido pela Pfizer contra a Covid-19, em Manaus. A nova fase da campanha municipal contempla crianças de 5 a 11 anos.



O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) registrou 64 crianças vacinadas no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; 60 no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; 53 no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e 55 no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus.



Os quatro pontos para o atendimento do público infantil seguirão atendendo de segunda a sábado. Todos funcionam das 9h às 16h, à exceção do Via Norte, que abre apenas às 10h.



A vacina será aplicada em duas doses, com intervalo de oito semanas entre as doses, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Para receber a primeira, a criança não pode ter recebido nenhuma outra vacina do calendário infantil nos 15 dias anteriores e não deve apresentar nenhuma doença na fase aguda.



As crianças, acompanhadas por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos, devem estar com documento de identidade, sendo necessário apresentar três documentos do menor de idade: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.



Já para crianças que têm comorbidades, também é necessário apresentar laudo médico que comprove condições consideradas pelo MS como prioridade para a vacinação. A lista pode ser conferida no site da Semsa. Para os que têm deficiência, não há exigência de comprovação desta condição.



É necessário que, após vacinada, a criança permaneça no local por 20 minutos, em atendimento aos protocolos de segurança estabelecidos pela Anvisa.