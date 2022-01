Vacinação contra covid começará em crianças com deficiência e comorbidades em Manaus

Manaus/AM - A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em Manaus estará concentrada em apenas quatro locais de grande fluxo. O primeiro grupo que será contemplado com a imunização será de crianças com deficiência permanente e as que têm comorbidades.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que o início da campanha na capital depende do recebimento das doses do imunizante, que devem chegar ao país nesse dia 13, para distribuição posterior a estados e municípios.

“Nossa expectativa é receber a primeira remessa até o início da próxima semana, por isso o plano está pronto e até sexta-feira teremos a confirmação dos locais de atendimento, para dar início à organização dos espaços e divulgação à população”.

A meta é de vacinar 90% da população de 5 a 11 anos residente em Manaus que, de acordo com projeção do MS, totaliza 260.721 crianças. A vacina utilizada será a Pfizer pediátrica, única autorizada para esta faixa etária no país, e que traz um frasco na cor laranja, para evidenciar a diferença com a vacina utilizada no público de 12 anos e mais, cuja embalagem é roxa.

O primeiro grupo a ser vacinado é o de crianças com deficiência permanente e as que têm comorbidades. Depois, serão vacinadas as crianças indígenas e quilombolas. O terceiro grupo será o das que vivem em instituições de longa permanência (abrigos e orfanatos); e, a partir daí, a vacina passa a ser oferecida de acordo com a idade, sendo uma idade por vez.