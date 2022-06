Mais de 20 mil pessoas passaram pelo Festival Folclórico do Amazonas; veja programação

Manaus/AM - Em apenas quatro dias, mais de 20 mil pessoas já passaram pela festa mais tradicional da cidade, o 64° Festival Folclórico do Amazonas, realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona Sul. O festival, que iniciou neste domingo (12) e segue até o dia 23, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas das categorias Bronze e Prata, se apresentam na arena do CCPA. Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link https://bit.ly/64°FFA.

Programação

Quinta-feira (16/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Bandoleiros do Sertão (dança nordestina)

20h45 – João e Maria (quadrilha cômica)

21h30 – Encanto Cirandeiro (ciranda)

22h15 – Anjos Bandidos Show (quadrilha de duelo)

23h – Rancho Luso Brasileiro (dança internacional)

23h45 – Cangaceiros de Juazeiro (dança nordestina)



Sexta-feira (17/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – União na Roça (quadrilha tradicional)

20h45 – Mercenários na Roça (quadrilha cômica)

21h30 – Odalik (dança internacional)

22h15 – Pistoleiros na Roça (quadrilha de duelo)

23h – Cabras do Capitão Corisco (dança nordestina)

23h45 – Independente do Coroado (ciranda)



Sábado (18/6)

19h20 – Abertura do evento

19h30 – Manto Azul (quadrilha tradicional)

20h15 – Bagaceiros na Roça (quadrilha cômica)

21h – Tradição do Parque 10 (ciranda)

21h45 – Cabras do Capitão Rufino (dança nordestina)

22h30 – Explosão na Roça (quadrilha tradicional)

23h15 – Cangaceiros de Lampião (dança nordestina)



Domingo (19/6)

19h20 – Abertura do evento

19h30 – Castelo das Loucas (quadrilha cômica)

20h15 – Independente da Compensa (ciranda)

21h – Pimentinha na Roça (quadrilha tradicional)

21h45 – Cabras do Capitão Galdino (dança nordestina)

22h30 – Explosão na Roça (quadrilha tradicional)

23h15 – Cangaceiros de Aparício (dança nordestina)

Segunda-feira (20/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – São Sebastião (ciranda)

20h45 – Alegria Caipira (quadrilha tradicional)

21h30 – Cangaceiros de Asa Branca (dança nordestina)

22h15 – Papudinho na Roça (quadrilha cômica)

23h – Tradição da Ciranda (ciranda)

23h45 – Explosão de Alegria (quadrilha tradicional)

Terça-feira (21/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Vingadores de Virgulino (dança nordestina)

20h45 – Sedução da Compensa (ciranda)

21h30 – Mocidade da Roça (quadrilha tradicional)

22h15 – Ciranda do Armando Mendes (ciranda)

23h – Explosão na Folia (quadrilha tradicional)

23h45 – Império da Compensa (ciranda)

Quarta-feira (22/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Rosas da Noite (quadrilha tradicional)

20h45 – Molejo (ciranda)

21h30 – Coração de São João (quadrilha tradicional)

22h15 – Caipira Rasta Pé na Roça (quadrilha tradicional)

23h – Unidos do Alvorada na Roça (quadrilha tradicional)

23h45 – Brotinhos do Parque (quadrilha tradicional)

Quinta-feira (23/6)

19h50 – Abertura do evento

20h – Meu Reino da Roça (quadrilha tradicional)

20h45 – Império na Folia (quadrilha tradicional)

21h30 – Junina Gaviões na Roça (quadrilha tradicional)

22h15 – Amor de São João (quadrilha convidada)

23h – Os Afobados na Roça (quadrilha convidada)

23h45 – Flor de Liz (quadrilha convidada)