Confira mudanças no trânsito durante feriadão de Corpus Christi em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reforça aos condutores de veículos e pedestres que durante o feriado e ponto facultativo, na quinta (16) e sexta-feira (17), e no fim de semana, haverá interdições e mudanças de circulação em algumas vias da cidade, devido a eventos religiosos, reparos no pavimento e outras ordens de serviços. Cerca de 150 agentes estarão envolvidos na realização das intervenções para o cumprimento das ações e permitir que haja fluidez no trânsito.

Na quinta-feira (16), a passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, na zona Centro-Sul, acesso nos dois sentidos, será fechada de 7h às 18h, para que as equipes de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) possam realizar reparos no local para proporcionar mais segurança na circulação dos carros.

O acesso no sentido São Jorge/João Valério vai ser fechado de 7h às 13h. No sentido João Valério/São Jorge, de 13h às 18h. Pode-se acessar as avenidas Constantino Nery e São Jorge por outras rotas.

Na sexta-feira (17), os agentes estarão em prontidão nos principais corredores viários, com motocicletas e viaturas para monitorar o trânsito e permitir que haja fluidez nas ruas e também fazendo o atendimento das demandas do dia a dia.

No próximo sábado (18), a avenida Coronel Teixeira será interditada no modelo “Faixa Liberada” das 7h às 16h, para a concentração de motociclistas para a realização de uma motociata.

Os agentes estarão monitorando o local e orientando os motoristas sobre a interdição e opção de desvio. A previsão de início do evento é 15h. O percurso da motociata inicia no complexo turístico Ponta Negra e percorre as principais vias das zonas Oeste, Sul, Leste, Norte e Centro-Sul, encerrando no sambódromo. Haverá interdições, porém, serão temporárias, e à medida em que a motociata for avançando, as vias serão liberadas.

Os agentes também estarão atuando para garantir fluidez no trânsito e segurança aos pedestres que forem prestigiar o evento “Fruto Fiel”, que vai acontecer no sambódromo, das 17h às 22h.

As avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira e Lóris Cordovil serão monitoradas pelos agentes. A alameda do Samba e avenida Belmiro Vianez serão liberadas para estacionamento.

No domingo (19), a avenida Eduardo Ribeiro será interditada de 5h às 23h, para a realização de dois eventos. O primeiro é a corrida Teatro Amazonas – 125 anos. Os agentes irão realizar intervenções temporárias nas vias que estiverem no percurso da corrida na área central de Manaus.

O segundo evento é a realização da XXI Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Manaus. Haverá interdições na avenida Eduardo Ribeiro entre a rua 24 de Maio e Saldanha Marinho.

A Eduardo Ribeiro, a rua 24 de Maio e a 7 de Setembro serão interditadas com gradis e não será permitido o acesso de veículos em direção à rua Saldanha Marinho. O fluxo será desviado para a avenida Eduardo Ribeiro em direção à avenida Floriano Peixoto.

Operação “Boilevard -2022”

O boulevard Álvaro Botelho Maia, zona Centro-Sul, será interditado para a realização do evento “Boilevard – 2022” no horário de 7h até as 23h, no trecho entre o início do viaduto Dom Jackson Damasceno (viaduto do Boulevard) e avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro (atrás do cemitério).

As vias que dão acesso ao boulevard serão bloqueadas com gradis e apenas pedestres poderão acessar.

Os ônibus e veículos que têm o local como itinerário serão desviados para as avenidas Djalma Batista, Constantino Nery e Major Gabriel. Agentes de trânsito do IMMU estarão monitorando o evento e prestando informações aos motoristas acerca das opções de desvios.

Durante o feriado e fim de semana, agentes do IMMU e fiscais de transportes estarão realizando rondas nas ruas. O Centro de Monitoramento das Cidades (CCC) terá servidores de plantão para atender a população. Caso haja dúvidas em relação a desvios, acidentes de trânsito ou interdições, a Prefeitura de Manaus disponibiliza o disk trânsito no 0800 092 1188.