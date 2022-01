Mais de 20% dos exames realizados no Centro de Testagem em Manaus foram positivos para Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 22,5% do total de exames realizados no Centro Municipal de Testagem para Covid até as 13h desta quinta-feira (13) tiveram resultado positivo e 77,5%, resultado negativo. Os percentuais demonstram que 683 casos foram confirmados para a doença, enquanto 2.349 foram descartados, é o que aponta o balanço preliminar divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O serviço foi responsável pela coleta de 3.032 amostras nas primeiras 14 horas de atividades. Além do teste rápido de antígeno, os que buscaram o espaço, localizado no Studio 5 Centro de Convenções, no Japiim, zona Sul, receberam orientação médica e os remédios prescritos para o controle dos sintomas. Os que tiveram resultado negativo para Covid-19, foram orientados a seguir o protocolo de tratamento da influenza.

Atendimento

O Centro de Testagem vai atender, inicialmente, pelos próximos 15 dias, das 9h às 19h, de segunda-feira a sábado. O serviço é voltado exclusivamente para pessoas com sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo, coriza e mal-estar.

Além do Centro, 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) oferecem o teste, de forma gratuita, na rede municipal. A lista com os endereços das UBSs e horários de funcionamento está disponível do site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e pode ser acessada diretamente pelo link https://bit.ly/ubscovidmanaus.

A recomendação da Semsa é a de que só procurem o teste as pessoas que estejam no período de 1 a 7 dias do aparecimento dos sintomas. A partir do 8º dia, o teste rápido de antígeno deixa de ser indicado e o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde para avaliação médica. Crianças podem ser atendidas no local, desde que tenham, no mínimo, 10 anos, as de idade entre 5 e 9 anos devem realizar o teste nas UBSs e as menores de 5 anos, em unidades especializadas em pediatria.