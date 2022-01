Covid: Mais de 14,3 mil profissionais da educação de Manaus estão com esquema vacinal completo

Manaus/AM - Mais de 14,3 mil profissionais da educação de Manaus estão com o esquema vacinal completo com as duas doses da vacina contra a Covid-19. O número representa 93% de toda rede municipal. Mais de 5 mil também já receberam a dose de reforço, o que corresponde a 33%. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, nesta quinta-feira (13), durante a coletiva de imprensa de divulgação do calendário para vagas em creches municipais, ocorrida na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na zona Centro-Sul. O início do ano letivo em escolas localizadas nas zonas urbana e ribeirinha – no rio Amazonas – está marcado para o dia 07 de fevereiro e será de forma presencial.

