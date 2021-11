Mais de 189 mil pessoas ainda não se vacinaram contra Covid-19 em Manaus

“Dados do Vacinômetro municipal apontam que do público apto a ser imunizado contra a Covid-19, pelo menos 10% ainda não tomou a primeira dose da vacina, o que corresponde a mais de 189 mil pessoas, sem nenhum tipo de proteção contra o novo coronavírus. Essa imunização precisa ser coletiva. Nós apelamos a essas pessoas que procurem nossos pontos e se vacinem”, disse.

