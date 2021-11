Mais de 14 mil doses de vacinas são aplicadas em Manaus no 1° dia de 'Megavacinação'

Manaus/AM - O primeiro dia da campanha “Megavacinação” alcançou a marca de mais de 14 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas.

De acordo com o Vacinômetro municipal, o número de pessoas com segunda dose na capital é de 1.265.541. As que já receberam a dose de reforço chegam a 140.754.

Quem ainda não se vacinou ou está com a dose atrasada, pode procurar os postos nos shoppings de Manaus fazem parte da campanha. São eles: Shoppings São José, na avenida Cosme Ferreira, São José, zona Leste, das 10h às 18h; e o Shopping Manaus Via Norte, no Monte das Oliveiras, zona Norte, com atendimento das 11h às 20h.

Nos Shoppings Manauara, Grande Circular, Manaus Plaza, Sumaúma e Ponta Negra, o funcionamento será das 14h às 21h.