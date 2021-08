Mais 30 famílias se mudam para o residencial Manauara 2 neste domingo

Nesta segunda-feira, 23, uma força-tarefa montada pela prefeitura com as secretarias vai realizar 26 mudanças já agendadas para pessoas desempregadas e em vulnerabilidade social, numa verdadeira iniciativa humanitária.

Manaus/AM - As mudanças dos novos mutuários, que vão pagar o apartamento em financiamento com a Caixa Econômica Federal em 10 anos, iniciaram neste domingo,22. Em razão das medidas de distanciamento por causa da pandemia da Covid-19, os beneficiários foram divididos em grupos, dentro do cronograma inicial, que começou neste domingo e segue até a próxima quarta-feira, 25, tendo prazo de até 30 dias para realizar suas mudanças.

